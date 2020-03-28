Хроники короновируса 

Хроники коронавируса 28 марта

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Папа римский Франциск молится об окончании пандемии на пустой площади святого Петра в Ватикане
Папа римский Франциск молится об окончании пандемии на пустой площади святого Петра в Ватикане.
  • Заражено 656 997 (+58761)
  • Умерло 30 401 (+3029)
  • Выздоровело 141 419 (+8028)

В Украине

  • подтверждено 311 случаев заболевания коронавирусом (+73 за прошедшие сутки), из них 8 – летальные (+2), 6 – вылечились (+1)
  • 4 украинца умерли от коронавируса за границей
  • коронавирусом заразился глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко, а также – четыре нардепа: Анна Скороход (внефракционная), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Сергей Шахов (группа "Доверие") и Сергей Рудык (внефракционный)
  • отныне будет полностью ограничен въезд в Донецкую и Луганскую область из других регионов страны
  • в Сумах жителям запретили выходить на улицу без надобности и без средств индивидуальной защиты; также запрещено пользоваться детскими площадками и передвигаться группами более двух человек
  • в Киеве временно запретили работу стоматологий; услугами стоматолога можно будет воспользоваться только в неотложных случаях
  • из-за того, что в Хмельницком зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, на въездах в город установят блок-посты с дежурными медиками, полицейскими и спасателями
  • все медработники, которые вовлечены в борьбу с распространением коронавируса в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием
  • весенний призыв переносится на май-июль
  • ученики 4-х и 9-х классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию
  • с начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан; еще около 9 тысяч украинцев, которые заявили о желании вернуться домой, остаются за границей
  • максимальное количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать половину количества мест для сидения (все пассажиры должны быть в масках)
  • в Минздраве назвали статистику заражений коронавирусом по возрасту: 38% – люди в возрасте от 30 до 49 лет, 30% – от 50 до 65 лет, 17% – от 18 до 29 лет, и только 6% – от 65 лет и больше
  • по словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, переболеть коронавирусом может до 22 миллионов украинцев; он также считает, что иммунитет от перенесенной инфекции является неустойчивым и через три месяца человек может заболеть повторно

В мире

ТОП-5 стран по количеству заразившихся

  1. США - 105,470 / 895 / 1,710
  2. Италия - 86,498/ 10,950 / 9,134
  3. Китай - 81,997 / 75,100 / 3,299
  4. Испания- 72,248 / 12,285 / 5,690
  5. Германия - 53,340/ 6,658 / 399
  • Принцесса Мария Тереза, член королевской семьи Бурбон-Парма, скончалась в Париже от коронавируса в возрасте 86 лет.
  • Группа Rammstein опровергла сведения о коронавирусе у Линдеманна.
  • В британском аэропорту Бирмингема создадут временный морг на 12 000 человек.
  • Темпы распространения вируса в Нью-Йорке сейчас намного выше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии.
  • Ирландия ужесточила карантинные меры, разрешив жителям выходить на улицу только в исключительных случаях, таких как поход в магазин или аптеку.
  • Папа Римский помолился об окончании пандемии на безлюдной площади в Ватикане.

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