Утренние хроники коронавируса 26 марта

Заболевших — 471 783 (+48 794)

Погибших — 21 306 (+2 390)

Выздоровевших — 114 858 (+6 280)

В Украине

В Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случаев заражения.

В мире

Больше всего заболевших в Китае (81 727 заболели и 3 291 умерли),

Италии (74 386 / 7 503),

США (69 171 / 1 050),

Испании (49 515 / 3 647),

Германии (37 323 / 206);

У британского принца Чарльза выявили коронавирус. На данный момент он изолирован в поместье в Шотландии.

Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса.

69-летний президент Гарварда заболел коронавирусом.

Активистка Грета Tунберг заболела коронавирусом после поездки в Европу. Во всяком случае она так считает.

Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса.

В Ливии и Шымкенте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

В России 658 заболевших (+163 за последние сутки);

Испанские птицы, в силу отсутствия туристов из-за карантина, требуют еды у местных, которые выходят из супермаркета.

od-news.com

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