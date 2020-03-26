Утренние хроники коронавируса 26 марта
- Заболевших — 471 783 (+48 794)
- Погибших — 21 306 (+2 390)
- Выздоровевших — 114 858 (+6 280)
В Украине
В Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случаев заражения.
В мире
- Больше всего заболевших в Китае (81 727 заболели и 3 291 умерли),
- Италии (74 386 / 7 503),
- США (69 171 / 1 050),
- Испании (49 515 / 3 647),
- Германии (37 323 / 206);
- У британского принца Чарльза выявили коронавирус. На данный момент он изолирован в поместье в Шотландии.
- Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса.
- 69-летний президент Гарварда заболел коронавирусом.
- Активистка Грета Tунберг заболела коронавирусом после поездки в Европу. Во всяком случае она так считает.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару призывает бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса.
- В Ливии и Шымкенте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
- В России 658 заболевших (+163 за последние сутки);
Испанские птицы, в силу отсутствия туристов из-за карантина, требуют еды у местных, которые выходят из супермаркета.Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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