Утренние хроники коронавируса 25 марта
- Заболевших — 423 670 (+41391)
- Погибших — 18 923(+2357)
- Выздоровевших — 109 154 (+6772)
- Больше всего заболевших в Китае (81 591 заболели и 3 281 умерли),
- Италии (69 176 / 6 820),
- США (55 222 / 797),
- Испании( 42 058 / 2 991),
- Германии (32 991 / 159)
- У экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари подтвердили коронавирус.
- Около 1,7 млрд жителей Земли подверглись карантинным ограничениям. Это каждый пятый человек.
- WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня месяца, включая бой украинца Ломаченко против американца Теофимо.
- Австрия объявила о начале массовой проверки населения на коронавирус с помощью быстрых тестов.
- Первый случай заражения коронавирусом выявлен на чилийском острове Пасхи — самом удаленном населенном острове в мире.
- Польша и Румыния вводят запрет на свободное передвижение граждан чтобы выиграть время и подготовить больницы.
- В Ирпене (Киевская область) оцепили ЖК Lemongrass, где проживает беременная женщина, у которой подозревают коронавирус.Перекрыты выезды, никого не выпускают. Мэр города пообещал доставлять людям продукты и воду.
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