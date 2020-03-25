Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 25 марта

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Военные грузовики в опустевшем центре Лондона
Военные грузовики в опустевшем центре Лондона
  • Заболевших — 423 670 (+41391)
  • Погибших — 18 923(+2357)
  • Выздоровевших — 109 154 (+6772)
  • Больше всего заболевших в Китае (81 591 заболели и 3 281 умерли),
    • Италии (69 176 / 6 820),
    • США (55 222 / 797),
    • Испании( 42 058 / 2 991),
    • Германии (32 991 / 159)
  • У экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари подтвердили коронавирус.
  • Около 1,7 млрд жителей Земли подверглись карантинным ограничениям. Это каждый пятый человек.
  • WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня месяца, включая бой украинца Ломаченко против американца Теофимо.
  • Австрия объявила о начале массовой проверки населения на коронавирус с помощью быстрых тестов.
  • Первый случай заражения коронавирусом выявлен на чилийском острове Пасхи — самом удаленном населенном острове в мире.
  •  Польша и Румыния вводят запрет на свободное передвижение граждан чтобы выиграть время и подготовить больницы.
  • В Ирпене (Киевская область) оцепили ЖК Lemongrass, где проживает беременная женщина, у которой подозревают коронавирус.Перекрыты выезды, никого не выпускают. Мэр города пообещал доставлять людям продукты и воду.

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