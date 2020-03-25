Коронавирус подтвердили у еще одного нардепа

У внефракционного народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", — рассказала Гриб.

Она отметила, что в связи с этим будет неделю находиться на обсервации, так как Рудык в сессионном зале сидит перед ней.

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у нардепов Сергея Шахова (группа «Доверие») и Руслана Горбенко («Слуга народа»).

od-news.com

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