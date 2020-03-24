Вечерние хроники коронавируса 24 марта

С сегодняшнего дня в Польше запрещенно выходить из дома, за исключением неотложных потребностей — поход на работу, в аптеку, к врачу или в магазин. За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.