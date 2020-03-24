Хроники короновируса 

Вечерние хроники коронавируса 24 марта

admin 0 Comment , ,
В Украину приехал эвакуационный поезд из Польши.
В Украину приехал еще один "эвакуационный" поезд из Польши.
  • Заражено – 416 066 (+33649)
  • Умерло – 18 571 (+2002)
  • Вылечено – 108 300 (+5787)

В Украине

  • Первая сотня официально заболевших в Украине: по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса
  • украинцам запрещено покидать территорию страны в туристических целях
  •  коронавирус диагностировали у двух нардепов: Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Сергея Шахова ("ОПЖЗ")
  • в Киеве ввели обязательный масочный режим
  • весенний призыв переносится на май-июль
  •  режим ЧС введён в Киеве, а также – в Черновицкой, Днепровской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях

В мире

  • Китай открывает Ухань  после вспышки коронавируса. С 8 апреля в городе будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам.
  • Япония из-за коронавируса предложила отложить Олимпиаду-2020 на год.
  • Президент Израиля в режиме онлайн начал читать детям сказки, чтобы родители отдохнули во время карантина в стране.
  • В Нидерландах запретили собираться в группы более двух человек. За нарушение правил могут оштрафовать на 400 евро.
  • Первый случай заражения зафиксирован в Белизе. Это значит, что теперь коронавирус есть в каждой стране Северной и Южной Америки.
  • В Польше ввели запрет на свободное перемещение до 11 апреля.

    С сегодняшнего дня в Польше запрещенно выходить из дома, за исключением неотложных потребностей — поход на работу, в аптеку, к врачу или в магазин. За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

    Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.

Это будет интересно:

COVID-19Вечерние хроники коронавируса 17 марта очередь в магазин в ИталииХроники коронавируса за 22 марта врачиВечерние хроники коронавируса 23 марта Третья смерть от коронавируса в УкраинеВечерние хроники коронавируса 19 марта COVID-19Вечерние хроники коронавируса 20 марта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE