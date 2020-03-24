Вечерние хроники коронавируса 24 марта
- Заражено – 416 066 (+33649)
- Умерло – 18 571 (+2002)
- Вылечено – 108 300 (+5787)
В Украине
- Первая сотня официально заболевших в Украине: по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса
- украинцам запрещено покидать территорию страны в туристических целях
- коронавирус диагностировали у двух нардепов: Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Сергея Шахова ("ОПЖЗ")
- в Киеве ввели обязательный масочный режим
- весенний призыв переносится на май-июль
- режим ЧС введён в Киеве, а также – в Черновицкой, Днепровской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях
В мире
- Китай открывает Ухань после вспышки коронавируса. С 8 апреля в городе будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам.
- Япония из-за коронавируса предложила отложить Олимпиаду-2020 на год.
- Президент Израиля в режиме онлайн начал читать детям сказки, чтобы родители отдохнули во время карантина в стране.
- В Нидерландах запретили собираться в группы более двух человек. За нарушение правил могут оштрафовать на 400 евро.
- Первый случай заражения зафиксирован в Белизе. Это значит, что теперь коронавирус есть в каждой стране Северной и Южной Америки.
- В Польше ввели запрет на свободное перемещение до 11 апреля.
С сегодняшнего дня в Польше запрещенно выходить из дома, за исключением неотложных потребностей — поход на работу, в аптеку, к врачу или в магазин. За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).
Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.
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