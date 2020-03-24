Одесский транспорт переходит на «спец режим»
Начиная с завтрашнего дня, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а еще через три дня - лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.
- в ближайшие 3 дня передвигаться можно будет только при наличии у вас служебного удостоверения / справки с места работы+паспорт/водительские права;
- пока что ездят сотрудники всех предприятий, но очень скоро список может сократиться до самых важных;
- через три дня выпустят единый пропуск (чтобы заменить справки и пр.).
- Автобусные маршруты сокращаются до десяти, остаются 145, 146, 121 (с ограничениями по схеме движения до ул. Сахарова), 127, 232, 214, 165, 242, 191, 208, 220 (с заездом на ул. Косовскую и Инфекционную больницу), 201 (с заездом на ул. Косовскую)
- проверяют документы сами водители
- если вы работаете, например, няней, сиделкой, или нигде не оформлены, никто вам помочь не сможет
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