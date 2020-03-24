Коронавирус и украинская школа: как будут дальше учиться ваши дети

Если карантин не закончится 3 апреля, школьников могут перевести на дистанционное обучение или продлить учебный год

Украинские ученики не сядут за парты как минимум до третьего апреля. Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине. По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 84 подтвержденных случаев COVID-19. Трое из них умерли.

Опираясь на опыт других стран, можно предположить, что карантин продлят. Что может ожидать учеников, учителей и их родителей? В Минобразования от комментариев воздержались. Есть три потенциальных сценария, которыми может пойти украинское образование.

Сценарий 1.

Карантин продолжат, продлится дистанционное обучение.

"Главная цель карантина - ограничить социальные контакты, чтобы замедлить распространение коронавируса. Поэтому есть большая вероятность, что его продлят.

Сценарий 2.

Карантин продолжат и учебный год тоже

Если дистанционное обучение продолжат, оно не заменит на 100% обучения в классах, отмечают экс-министры образования Лилия Гриневич и Анна Новосад. Они считают, что если карантин продолжат на неопределенный срок, следует продолжать учебу летом.

Дистанционное образование по результатам учебных достижений все равно будет отставать от того, которое ребенок сможет получить в школе, считает Новосад. И страна не была до конца готова контентом, который был бы сквозным для всех предметов. "Это непопулярная мера, будем надеяться, что карантин не будет долгим", - говорит Гриневич.

Сценарий 3.

Стране повезет, карантин 3 апреля завершится

Тогда, когда дети вернутся в школу, следует компенсировать недостатки дистанционного обучения, говорит Лилия Гриневич: "Мне кажется, что учителям придется корректировать учебные программы, если карантин закончат третьего апреля. Особенно это касается естественных предметов, мы знаем о результатах PISA (которое показало, что с этими предметами в украинских детей проблемы - Авт.). Исследование показывает, что количество уроков, где ребенок на месте вместе с учителем исследует и учится, повышает качество ее образования".

Экс-министр объясняет: надо будет измерить, насколько дети усвоили материалы, и компенсировать пробелы, которые у них будут. Это может привести к корректировке учебных программ и увеличения количества уроков.

Какие есть риски?

Если карантин продлят и будет дистанционное обучение, с вызовами столкнутся учителя, ученики и родители.

Вызовы для учителей: адаптировать программу с оффлайна в онлайн, чего многие из педагогов не умеет, еще и мотивировать учащихся и идти по учебному плану, говорит Демина. А еще - конкурировать за внимание школьников с социальными сетями и играми. Поэтому учителям нужно срочно учиться писать планы уроков по-новому, оставлять там только самое главное, подбирать только те задачи, которые дети могут выполнить самостоятельно, без присутствия и помощи учителя, добавляет Коберник.

При этом образовательные управленцы должны помогать и поддерживать учителей, дистанционно организовать обучение для них для работы в новых условиях, считает эксперт: "Новая ситуация показала - онлайн-ресурсов, открытых платформ, уже разработанных заданий и текстов - океан".

Вызовы для родителей: Им следует пересмотреть подходы к дисциплине и сделать акцент не на точечных "нагоняях" а-ля "ну быстро сел делать уроки!", а системно воспитывать у детей навыки самоорганизации, считает Иванна Коберник. Демина убеждена, что история с карантином и дистанционным обучением завершится успешно только благодаря плодотворной командной работе "учителя-ученики-родители". Поэтому важны четкие инструкции от МОН, помощь учителям и создания онлайн-курсов для учащихся.

Если карантин продлят и обучение сместится на несколько недель, следует решить вопрос с учительскими отпусками, утверждают Лилия Гриневич, Анна Новосад и Инна Совсун. У педагогов есть 56 дней отпуска, многие из них получают еще и 10 дополнительных дней социального отпуска. Традиционно их берут на летние каникулы.

"Если обучение будет длиться весь июнь, учителя не успеют "выбрать" свой отпуск летом, а в течение учебного года отпуск одного учителя означает деньги за "замену" уроков другому, денег традиционно не хватает. МОН может добавить местным бюджетам ресурсов в связи с чрезвычайной ситуацией ", - рассказывает Инна Совсун.

od-news.com

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