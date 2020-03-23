В Киеве начался транспортный карантин

В Киеве с сегодняшнего дня общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

Перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий. И только при наличии пропуска.

На видео видим, как посадку пассажиров контролирует полиция.

od-news.com

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