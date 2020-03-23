Хроники короновируса 

В Киеве начался транспортный карантин

admin 0 Comment , ,

В Киеве с сегодняшнего дня общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

Перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий. И только при наличии пропуска.

На видео видим, как посадку пассажиров контролирует полиция.

Это будет интересно:

Ещё один город в Одесской области ушел на карантинЕщё один город в Одесской области ушел на карантин Карантин в Одессе: когда дети пойдут в школу? В Одесской области из-за бешеной кошки введен карантинВ Одесской области из-за бешеной кошки введен карантин В Одесской области ввели карантин из-за кукурузного жукаВ Одесской области ввели карантин из-за западного жука Школьные, дошкольные, спортивные и развивающие учреждения в Одессе закрыты на карантин
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE