В Киев прибыл самолет из Китая, который доставил два вида тестов для выявления COVID-19, средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и рассказал, что груз оперативно будет доставляться в области Украины:

"Согласно плану Правительства и Президента Владимира Зеленского все это уже в ближайшие дни начнет поступать в регионы"

Минздрав сообщает:

Сегодня в Украину самолетом прибыла партия тестов для определения заражения коронавирусом COVID-19. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. Сообщаем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для «санитарной сортировки», то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирус, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры. Отметим, что в случае, когда негативные оба теста - и гриппом, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней. Также добавим, что в регионах каждый день лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам, на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заражений коронавирусом.

od-news.com

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