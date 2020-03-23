Паника украинцев спровоцировала рост цен на продукты первой необходимости
В Украине вынужденный карантин заставил многих ломиться в супермаркеты и скупать товары большими объемами. Это повысило спрос на некоторые товары и теперь производители подняли их в цене. Этот процесс отразился и на ценах в супермаркете. Сеть супермаркетов "АТБ" повысила цены на следующие товары:
- гречку – 51%
- борщевой набор (овощи) – 35-128%
- сахар – 8%
- макаронные изделия – 9,5%
- пшеничную крупу – 11%
- яйца – 6%
- муку – 5%
Также поднялась цена на свежие овощи и фрукты.
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