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Паника украинцев спровоцировала рост цен на продукты первой необходимости

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повышение цен на продукты

В Украине вынужденный карантин заставил многих ломиться в супермаркеты и скупать товары большими объемами. Это повысило спрос на некоторые товары и теперь производители подняли их в цене. Этот процесс отразился и на ценах в супермаркете. Сеть супермаркетов "АТБ" повысила цены на следующие товары:

  • гречку – 51%
  • борщевой набор (овощи) – 35-128%
  • сахар – 8%
  • макаронные изделия – 9,5%
  • пшеничную крупу – 11%
  • яйца – 6%
  • муку – 5%

Также поднялась цена на свежие овощи и фрукты.

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повышение цен на продукты

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