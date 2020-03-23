Паника украинцев спровоцировала рост цен на продукты первой необходимости

В Украине вынужденный карантин заставил многих ломиться в супермаркеты и скупать товары большими объемами. Это повысило спрос на некоторые товары и теперь производители подняли их в цене. Этот процесс отразился и на ценах в супермаркете. Сеть супермаркетов "АТБ" повысила цены на следующие товары:

гречку – 51%

борщевой набор (овощи) – 35-128%

сахар – 8%

макаронные изделия – 9,5%

пшеничную крупу – 11%

яйца – 6%

муку – 5%

Также поднялась цена на свежие овощи и фрукты.

Сильпо Ген. Петрова. Очередь по 10 человек в каждую кассу, 15 касс

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...