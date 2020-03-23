Хроники коронавируса за 22 марта
- Заражено – 329 862 (+31469)
- Умерло – 14 378 (+1623)
- Вылечено – 97 846 (+6306)
Карантин в Украине: итоги за день
- 73 случая заболевания коронавирусом (+26 за прошедшие сутки)
- 3 – летальные,
- 1 – вылечился
— трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей
Советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует в ближайшее время введение режима ЧП и комендантского часа по всей территории Украины.
Скорее всего, во вторник 24 марта Верховная рада проголосует за соответствующее решение.
— с 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут пользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек
— режим ЧС введён в Киеве, а также – в Черновицкой, Днепровской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Киевской областях
— сегодня в Украину прибывает партия тестов для определения коронавируса
— ВСУ начинают патрулировать города Украины
Для поддержания общественного порядка и безопасности с сегодняшнего дня в населенных пунктах и военных гарнизонах начинается совместное патрулирование Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.
Карантин в мире: итоги за день
- За три последние дня коронавирусом заболели более 100 000 людей.
- В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки. Это новый рекорд. Общее число летальных исходов составило здесь 4 825
- Быстро растет количество заболевших в США, сейчас их уже почти 27 000, но смертность остается сравнительно невысокой - 340 человек. Относительно низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии: там выявлено 22 364 случая коронавируса, умерло от болезни 84 человека.
- Экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Ему было 76 лет.
- Парламент Франции в окончательном чтении принял закон о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Monde.
- В трех африканских странах — Анголе, Уганде и Эритрее — подтверждены первые случаи коронавируса.
- За сутки в России 61 новый заболевший, 54 из них в Москве. Всего в РФ заболели 367 человек.
На фото: очередь в супермаркет в ИталииНовости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews