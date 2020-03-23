Хроники коронавируса за 22 марта

Заражено – 329 862 (+31469)

Умерло – 14 378 (+1623)

(+1623) Вылечено – 97 846 (+6306)

Карантин в Украине: итоги за день

73 случая заболевания коронавирусом (+26 за прошедшие сутки) 3 – летальные, 1 – вылечился



— трое граждан Украины умерли от коронавируса за границей

Советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует в ближайшее время введение режима ЧП и комендантского часа по всей территории Украины.

Скорее всего, во вторник 24 марта Верховная рада проголосует за соответствующее решение.

— с 23 марта в Киеве общественным транспортом смогут пользоваться только работники экстренных служб, продовольственных магазинов и аптек

— режим ЧС введён в Киеве, а также – в Черновицкой, Днепровской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Киевской областях

— сегодня в Украину прибывает партия тестов для определения коронавируса

— ВСУ начинают патрулировать города Украины

Для поддержания общественного порядка и безопасности с сегодняшнего дня в населенных пунктах и военных гарнизонах начинается совместное патрулирование Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

Карантин в мире: итоги за день

За три последние дня коронавирусом заболели более 100 000 людей.

В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки. Это новый рекорд. Общее число летальных исходов составило здесь 4 825

Быстро растет количество заболевших в США, сейчас их уже почти 27 000, но смертность остается сравнительно невысокой - 340 человек. Относительно низкая смертность от заболевания сохраняется в Германии: там выявлено 22 364 случая коронавируса, умерло от болезни 84 человека.

Экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Ему было 76 лет.

Парламент Франции в окончательном чтении принял закон о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Monde.

В трех африканских странах — Анголе, Уганде и Эритрее — подтверждены первые случаи коронавируса.

За сутки в России 61 новый заболевший, 54 из них в Москве. Всего в РФ заболели 367 человек.

На фото: очередь в супермаркет в Италии

od-news.com

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