Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 21 марта

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олимпийский огонь

  • Заболевших — 275 434 (+30 911).
  • Погибших — 11 399 (+1369).
  • Выздоровевших — 88 256 (+2230).

 

  • Самое большое число новых заболевших за сутки — в Италии (+5986), Германии (+4406) и США (+5605).
  • В России 253 подтвержденных случая заражения (+54 за сутки).
  • В Китае за сутки заразился 41 человек, однако все новые случаи завозные. В стране открыты 30% объектов, ранее закрытых из-за коронавируса.
  • Премьер-министр Польши объявил в стране режим эпидемии.
  • Великобритания закрыла все пабы, рестораны и спортзалы из-за Covid-19
  • Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять COVID-19.

На фото: Олимпийский огонь зажжен на пустой церемонии на фоне опасений коронавируса. Самолет с олимпийским огнем прибыл на базу обороны Японии в Мацусиме.

 

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