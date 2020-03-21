Утренние хроники коронавируса 21 марта
- Заболевших — 275 434 (+30 911).
- Погибших — 11 399 (+1369).
- Выздоровевших — 88 256 (+2230).
- Самое большое число новых заболевших за сутки — в Италии (+5986), Германии (+4406) и США (+5605).
- В России 253 подтвержденных случая заражения (+54 за сутки).
- В Китае за сутки заразился 41 человек, однако все новые случаи завозные. В стране открыты 30% объектов, ранее закрытых из-за коронавируса.
- Премьер-министр Польши объявил в стране режим эпидемии.
- Великобритания закрыла все пабы, рестораны и спортзалы из-за Covid-19
- Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять COVID-19.
На фото: Олимпийский огонь зажжен на пустой церемонии на фоне опасений коронавируса. Самолет с олимпийским огнем прибыл на базу обороны Японии в Мацусиме.
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