Утренние хроники коронавируса 21 марта

Заболевших — 275 434 (+30 911).

Погибших — 11 399 (+1369).

Выздоровевших — 88 256 (+2230).

Самое большое число новых заболевших за сутки — в Италии (+5986), Германии (+4406) и США (+5605).

В России 253 подтвержденных случая заражения (+54 за сутки).

В Китае за сутки заразился 41 человек, однако все новые случаи завозные. В стране открыты 30% объектов, ранее закрытых из-за коронавируса.

Премьер-министр Польши объявил в стране режим эпидемии.

Великобритания закрыла все пабы, рестораны и спортзалы из-за Covid-19

Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять COVID-19.

На фото: Олимпийский огонь зажжен на пустой церемонии на фоне опасений коронавируса. Самолет с олимпийским огнем прибыл на базу обороны Японии в Мацусиме.

od-news.com

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