Авто Общество Хроники короновируса 

Врачи смогут бесплатно добраться на работу на такси

admin 0 Comment , ,

такси Одесса

В условиях жестких карантинных ограничений в пассажирском транспорте вопрос перемещения по городу стал большой проблемой для тех, у кого нет личного автомобиля. В том числе, и для сотрудников одесских медучреждений, многие из которых добираются на работу из пригородов.

Министерство здравоохранения  и  сервис заказа такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина в 7 городах Украины.

Представители ведомства отметили, что договоренность с компанией заключена на 10 тысяч поездок, которые медики смогут использовать для того, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Так, бесплатно доехать на такси врачи смогут в тех городах, где работает сервис Uber: в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

"МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - заявили представители ведомства.

Также в Одессе создана группа "Подвезу медика", к которой уже присоединились 4000 водителей-добровольцев.

Создатели группы помощи уточняют, что это не такси и не способ заработка: «Это сообщество — добровольное объединение водителей, желающих попутно подвезти медработников».

За несколько дней в группу вступили около 4000 водителей-добровольцев. Группы «Подвези медика» созданы и в других городах Украины.

Это будет интересно:

В День профилактики гипертонии одесситы смогут бесплатно узнать свое давлениеВ День профилактики гипертонии одесситы смогут бесплатно узнать свое давление Врачи в Одессе смогут на ранних этапах выявить недостатки слухаВрачи в Одессе смогут на ранних этапах выявить недостатки слуха у детей В Одессе 28 апреля желающие смогут бесплатно проехать по Канатной дорогеВ Одессе желающие смогут бесплатно проехать по Канатной дороге Одесситы смогут бесплатно послушать концерт венгерского пианистаОдесситы смогут бесплатно послушать концерт венгерского пианиста Default ThumbnailВ Одессе безработные смогут совершенно бесплатно обучиться 32-м профессиям
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE