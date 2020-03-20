Врачи смогут бесплатно добраться на работу на такси

В условиях жестких карантинных ограничений в пассажирском транспорте вопрос перемещения по городу стал большой проблемой для тех, у кого нет личного автомобиля. В том числе, и для сотрудников одесских медучреждений, многие из которых добираются на работу из пригородов.

Министерство здравоохранения и сервис заказа такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина в 7 городах Украины.

Представители ведомства отметили, что договоренность с компанией заключена на 10 тысяч поездок, которые медики смогут использовать для того, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Так, бесплатно доехать на такси врачи смогут в тех городах, где работает сервис Uber: в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

"МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - заявили представители ведомства.

Также в Одессе создана группа "Подвезу медика", к которой уже присоединились 4000 водителей-добровольцев.

Создатели группы помощи уточняют, что это не такси и не способ заработка: «Это сообщество — добровольное объединение водителей, желающих попутно подвезти медработников».

За несколько дней в группу вступили около 4000 водителей-добровольцев. Группы «Подвези медика» созданы и в других городах Украины.

od-news.com

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