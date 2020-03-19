Вечерние хроники коронавируса 19 марта

Третья смерть от коронавируса в Украине

Умерла 53-летняя жительница Ивано-Франковска.

Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

В Украине подтверждено 21 случай COVID-19

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:

Днепропетровская - 2;

Житомирская - 1;

Также один случай подтвержден в г.. Киев.

Всего в мире

Заболевших — 236 384 (+21 955 ).

Погибших — 9 790 (+1058).

Выздоровевших — 84 960 (+1753).

Князь Монако Альбер II заболел коронавирусом. Он стал первым государственным лидером, который заразился.

IKEA закрывает магазины по всему миру.

В Берлине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны.

Египет прекратил международное авиасообщение.

С 20 марта Сербия закроет границы для иностранцев.

"Евровидение-2020" официально отменили из-за коронавируса.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...