Вечерние хроники коронавируса 19 марта
Третья смерть от коронавируса в Украине
Умерла 53-летняя жительница Ивано-Франковска.
Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.
В Украине подтверждено 21 случай COVID-19
По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2).
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Также один случай подтвержден в г.. Киев.
Всего в мире
- Заболевших — 236 384 (+21 955 ).
- Погибших — 9 790 (+1058).
- Выздоровевших — 84 960 (+1753).
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