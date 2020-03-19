Хроники короновируса 

Вечерние хроники коронавируса 19 марта

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Третья смерть от коронавируса в Украине

Третья смерть от коронавируса в Украине

Умерла 53-летняя жительница Ивано-Франковска.

Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

В Украине подтверждено 21 случай COVID-19

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и. Киев (2).
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:
Днепропетровская - 2;
Житомирская - 1;
Также один случай подтвержден в г.. Киев.

Всего в мире

  • Заболевших — 236 384  (+21 955 ).
  • Погибших — 9 790 (+1058).
  • Выздоровевших — 84 960 (+1753).

 

  • Князь Монако Альбер II заболел коронавирусом. Он стал первым государственным лидером, который заразился.
  • IKEA закрывает магазины по всему миру.
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  • Египет прекратил международное авиасообщение.
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  • "Евровидение-2020" официально отменили из-за коронавируса.

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