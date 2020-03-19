Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 19 марта

admin 0 Comment

автобусы на стоянке из-за коронавируса

  • Заболевших — 218 815 (+20 797 ).
  • Погибших — 8810 (+862).
  • Выздоровевших — 84 114 (+2164).
  • В китайской провинции Хубэй, которая ранее была очагом пандемии, не нашли ни одного нового случая заражения.
  • В Южной Корее за сутки выздоровели 407 человек, а заболели 152 — в 2,5 раза меньше.
  • В Италии за сутки умерли 475 заболевших — рекордное значение для страны.
  • В России 147 подтвержденных случаев заражения (+33 за сутки).
  • США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира.

На фото: Скучающие школьные автобусы на стоянке в Нью-Йорке — все учебные заведения города закрыты на карантин.

На видео драка в магазине за туалетную бумагу в США штате Калифорния.

а вот видео человека подготовленного к затяжному карантину:

Это будет интересно:

coronavirus stay_homeУтренние хроники коронавируса 17 марта прекращение перевозокУтренние хроники коронавируса 18 марта COVID-19Вечерние хроники коронавируса 17 марта В Одесской инфекционной больнице находится 17 пациентов: побывали в странах, где умирают от коронавируса коронавирус 18 мартаКоронавирус итоги дня 18 марта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE