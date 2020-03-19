Утренние хроники коронавируса 19 марта
- Заболевших — 218 815 (+20 797 ).
- Погибших — 8810 (+862).
- Выздоровевших — 84 114 (+2164).
- В китайской провинции Хубэй, которая ранее была очагом пандемии, не нашли ни одного нового случая заражения.
- В Южной Корее за сутки выздоровели 407 человек, а заболели 152 — в 2,5 раза меньше.
- В Италии за сутки умерли 475 заболевших — рекордное значение для страны.
- В России 147 подтвержденных случаев заражения (+33 за сутки).
- США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира.
На фото: Скучающие школьные автобусы на стоянке в Нью-Йорке — все учебные заведения города закрыты на карантин.
На видео драка в магазине за туалетную бумагу в США штате Калифорния.
а вот видео человека подготовленного к затяжному карантину:Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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