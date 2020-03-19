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Банки меняют часы работы и закрывают отделения

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Банки меняют часы работы

Банки в Украине на период карантина закрывают часть отделений, уменьшают часы работы.

  • ПриватБанк ввел санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.
  • Райффайзен банк Аваль обслуживает по записи
  • Альфа-Банк временно приостановил работу 45 из 257 отделений.
  • Банк «Пивденный» закрывает 22 из 98 отделений. Время работы - будние с 10:00 до 16:30 с тремя санчасами. Одновременно в отделение может быть не более 5 человек.
  • Укрсиббанк: с 10:00 до 16:00, санчас и ограничение до 5 клиентов в отделении.
  • ТАСкомбанк: только в будние с 10:00 до 16:00, максимум - 5 клиентов в отделении.
  • Кредобанк: с 10:00 до 16:30, два перерыва на дезинфекцию и ограничения количества человек в отделении.
  • Креди Агриколь Банк закрывает 17 отделений из 150. Работа только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санчас.
  • Идея Банк и Укрэксимбанк ввели дополнительные санчасы и предупреждают о возможном ограничении клиентов в отделении.
  • Правекс Банк и Глобус Банк: с 10:00 до 16:00
  • ОТП Банк: с 9:00 до 17:00.
  • ПУМБ перестал выдавать кредиты наличкой и оформлять карты. Ввел три санчаса. Советует ожидать своей очереди на улице.
  • Сбербанк: только в будние дни до 16:00,
  • Ощадбанк ввел больше перерывов и перевел инкассаторскую службу в усиленный режим работы.

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