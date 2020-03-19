Банки меняют часы работы и закрывают отделения

Одесская полиция рапортует о борьбе с незаконным бизнесом: одних закрывают, другие продолжают работать

В Одессе волонтеры призывают помочь в восстановлении сгоревшего отделения психбольницы

В Одессе со вторника школы закрывают на карантин

В Одесской области закрывают дороги, а жители сёл остались без электричества

Жители Одесской области в шоке: популярные социальные программы уже закрывают