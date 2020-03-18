Хроники короновируса 

Коронавирус опустошил улицы по всему миру

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Вспышка коронавируса привела к опустошению общественных мест по всему миру, либо по распоряжению властей либо из-за личной изоляции.

мост Миллениум в Великобритании

Женщина идет по пустому мосту Миллениум  в час пик Лондона. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что все жители в Великобритании должны избегать "несущественных" поездок и контактов, чтобы обуздать коронавирус.

Ницца Французская ривьера
Мужчина смотрит на Средиземное море на Английской набережной во французской Ривьере, городе Ницца. Во вторник вступил в силу строгий запрет, требующий от большинства жителей Франции оставаться дома.
Дубай
Снимок, сделанный дроном, показывает пустой пляж, закрытый для посетителей, в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты закрыли основные туристические и культурные объекты, включая парки и пляжи, до 30 марта, в дополнение к приостановке выдачи всех виз иностранцам
Милан
Пустынная Пьяцца-дель-Дуомо главная площадь в Милане. По всей Италии правительство приняло меры, ограничивающие передвижение людей и предписывающие закрывать магазины, кроме продовольственных магазинов и аптек.
Дели
Пустая гробница Сафдарджунга в Дели, где правительство запретило большие скопления людей.
Венесуэла
Практически пустой проспект Франсиско де Миранда в Каракасе, Венесуэла. Венесуэльские силы безопасности патрулируют главные районы Каракаса, где действует запрет на передвижение граждан во время карантина.
Нью-Йорк
Нью-Йорк закрывает школы, рестораны, бары и другие заведения.
Мадрид Испания
В городе Алькала-де-Энарес, недалеко от Мадрида, солдаты патрулируют пустую улицу. По всей Испании людям запрещено покидать дом, за исключением покупки необходимых предметов и лекарств или работы.
Вена Австрия
В Вене два человека сидят на пустой площади. Австрийское правительство запрещает собрания более пяти человек.
Ливан
Несколько человек идут по Корнишу в Сидоне, после того как Ливан объявил чрезвычайное медицинское положение.

Аэропорт Франкфурта в эти дни, как в передаче "Жизнь без людей"

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