Коронавирус опустошил улицы по всему миру

Вспышка коронавируса привела к опустошению общественных мест по всему миру, либо по распоряжению властей либо из-за личной изоляции.
Женщина идет по пустому мосту Миллениум в час пик Лондона. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что все жители в Великобритании должны избегать "несущественных" поездок и контактов, чтобы обуздать коронавирус.
Мужчина смотрит на Средиземное море на Английской набережной во французской Ривьере, городе Ницца. Во вторник вступил в силу строгий запрет, требующий от большинства жителей Франции оставаться дома. Снимок, сделанный дроном, показывает пустой пляж, закрытый для посетителей, в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты закрыли основные туристические и культурные объекты, включая парки и пляжи, до 30 марта, в дополнение к приостановке выдачи всех виз иностранцам Пустынная Пьяцца-дель-Дуомо главная площадь в Милане. По всей Италии правительство приняло меры, ограничивающие передвижение людей и предписывающие закрывать магазины, кроме продовольственных магазинов и аптек. Пустая гробница Сафдарджунга в Дели, где правительство запретило большие скопления людей. Практически пустой проспект Франсиско де Миранда в Каракасе, Венесуэла. Венесуэльские силы безопасности патрулируют главные районы Каракаса, где действует запрет на передвижение граждан во время карантина. Нью-Йорк закрывает школы, рестораны, бары и другие заведения. В городе Алькала-де-Энарес, недалеко от Мадрида, солдаты патрулируют пустую улицу. По всей Испании людям запрещено покидать дом, за исключением покупки необходимых предметов и лекарств или работы. В Вене два человека сидят на пустой площади. Австрийское правительство запрещает собрания более пяти человек. Несколько человек идут по Корнишу в Сидоне, после того как Ливан объявил чрезвычайное медицинское положение.
Аэропорт Франкфурта в эти дни, как в передаче "Жизнь без людей"
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