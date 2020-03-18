Коронавирус опустошил улицы по всему миру

Вспышка коронавируса привела к опустошению общественных мест по всему миру, либо по распоряжению властей либо из-за личной изоляции.

Женщина идет по пустому мосту Миллениум в час пик Лондона. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что все жители в Великобритании должны избегать "несущественных" поездок и контактов, чтобы обуздать коронавирус.

Аэропорт Франкфурта в эти дни, как в передаче "Жизнь без людей"

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...