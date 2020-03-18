Коронавирус итоги дня 18 марта

Заражено – 214 429 (+18537)

Умерло – 8 732 (+867)

Вылечено – 83 207 (+2367)

На 22:00 18 марта по результатам исследований лаборатории Центра общественного здоровья Украины, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19.

В Черновицкой области - 10, Житомирской - один, в Киевской области два и еще столько же в самом Киеве, Донецкая область - один.

В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса.

Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса.

Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных. В стране ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час.

В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек.

В Боснии и Герцеговине, а также в Австралии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

od-news.com

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