Хроники короновируса 

Коронавирус итоги дня 18 марта

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коронавирус 18 марта

  • Заражено – 214 429 (+18537)
  • Умерло – 8 732 (+867)
  • Вылечено – 83 207 (+2367)

На 22:00 18 марта по результатам исследований лаборатории Центра общественного здоровья Украины, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19.

В Черновицкой области - 10, Житомирской - один, в Киевской области два и еще столько же в самом Киеве, Донецкая область - один.

  • В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса.
  • Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса.
  • Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных. В стране ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час.
  • В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек.
  • В Боснии и Герцеговине, а также в Австралии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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