Коронавирус итоги дня 18 марта
- Заражено – 214 429 (+18537)
- Умерло – 8 732 (+867)
- Вылечено – 83 207 (+2367)
На 22:00 18 марта по результатам исследований лаборатории Центра общественного здоровья Украины, подтверждено 16 случаев заражения COVID-19.
В Черновицкой области - 10, Житомирской - один, в Киевской области два и еще столько же в самом Киеве, Донецкая область - один.
- В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса.
- Израиль закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса.
- Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных. В стране ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час.
- В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек.
- В Боснии и Герцеговине, а также в Австралии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
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