Хроники короновируса 

Вечерние хроники коронавируса 17 марта

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COVID-19

+ 7 случаев коронавируса в Украине, + 1 смерть. Итого 14 зараженных, две смерти

Черновицкая (10)
Житомирская (1)
Киевская область (1)
Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:
— Киевская область - 44-летний мужчина, был заграницей.
— Черновицкая область - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей 1 год, 10 месяцев и 6 месяцев.
Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом людьми.

  • УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021.
  • Клубный Чемпионат мира по футболу будет перенесен с лета 2021 года на неопределенный срок, заявили в FIFA.
  • Apple временно закроет все розничные магазины на территории США.
  • Макдональдс закроет все рестораны.

 

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