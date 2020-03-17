Вечерние хроники коронавируса 17 марта
+ 7 случаев коронавируса в Украине, + 1 смерть. Итого 14 зараженных, две смерти
Черновицкая (10)
Житомирская (1)
Киевская область (1)
Киев (2).
Из обнаруженных сегодня:
— Киевская область - 44-летний мужчина, был заграницей.
— Черновицкая область - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей 1 год, 10 месяцев и 6 месяцев.
Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом людьми.
- УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021.
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- Apple временно закроет все розничные магазины на территории США.
- Макдональдс закроет все рестораны.
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