Вечерние хроники коронавируса 17 марта

+ 7 случаев коронавируса в Украине, + 1 смерть. Итого 14 зараженных, две смерти

Черновицкая (10)

Житомирская (1)

Киевская область (1)

Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:

— Киевская область - 44-летний мужчина, был заграницей.

— Черновицкая область - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей 1 год, 10 месяцев и 6 месяцев.

Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом людьми.

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od-news.com

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