Одесситов ознакомили с вариантами рукопожатия и дезинфекции: на время карантина

Как известно, в связи с опасностью заражения коронавирусом, одесские медики категорически не рекомендуют горожанам при встрече друг с другом исключить рукопожатие. Говорят также о необходимости дезинфекции.

В социальных сетях уже опубликованы интересные варианты приветствия.

Один из горожан даже снял видео о дезинфекции возле нового рынка.

Отставить панику, говорили они...

od-news.com

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