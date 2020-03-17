Одесситов ознакомили с вариантами рукопожатия и дезинфекции: на время карантина
Как известно, в связи с опасностью заражения коронавирусом, одесские медики категорически не рекомендуют горожанам при встрече друг с другом исключить рукопожатие. Говорят также о необходимости дезинфекции.
В социальных сетях уже опубликованы интересные варианты приветствия.
Один из горожан даже снял видео о дезинфекции возле нового рынка.
Отставить панику, говорили они...Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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