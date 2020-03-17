Хроники короновируса 

Одесситов ознакомили с вариантами рукопожатия и дезинфекции: на время карантина

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Как известно, в связи с опасностью заражения коронавирусом, одесские медики категорически не рекомендуют горожанам при встрече друг с другом исключить рукопожатие. Говорят также о необходимости дезинфекции.

спрей для дезинфекции

В социальных сетях уже опубликованы интересные варианты приветствия.

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Один из горожан даже снял видео о дезинфекции возле нового рынка.

Отставить панику, говорили они...

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