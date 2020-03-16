За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч
- Заболевших – 168 768 (+12 372). Погибших – 6 510 (+677) выздоровевших – 77 257 (+3 289);
- Основные очаги заражения.
- Китай: 81 020 подтвержденных случаев, 3 217 погибших.
- Италия: 24 747/1 809.
- Иран: 13 938/724.
- Южная Корея: 8 162/75.
- Испания: 7 844/292;
- В США, по последним данным CNN, количество больных достигло почти 3500, жертв уже 65. Национальный институт здравоохранения страны готов начать испытания экспериментальной вакцины.
- Россия закрывает границу с Белоруссией. На данный момент ограничено пересечение почти всех границ, открыты только Азербайджан и Финляндия;
- Ливия, Румыния и Казахстан объявили чрезвычайное положение.
- Эстония закрывает границу для иностранцев.
- Израиль рекомендует гражданам избегать физического контакта друг с другом и держать дистанцию в 2 метра.
- Netflix, Disney, Paramount, Universal Pictures и Sony Pictures приостанавливают съемки новых проектов.
- УГЦ будет проводить литургии онлайн.
- Также первые случаи заражения зафиксировали в Узбекистане, Республике Конго и Центральной Африканской Республике.
- Одесса и Львов усиливают карантин
По решению властей, с сегодняшнего дня будут закрыты:
— торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения
— детские развлекательные центры
— фитнес клубы, тренажерные залы, бассейны
— зоопарки, парки аттракционов
— все магазины, кроме продуктовых и аптек
— рестораны
Впрочем, городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято сегодня утром, но "готовиться можно уже".
Напомним, вчера во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.
- На видео – Шварценеггер учит своего пёсика, как надо мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом. Арни отмечает, что делает это не менее пятидесяти раз в день.
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