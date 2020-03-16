Хроники короновируса 

За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч

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  • Заболевших – 168 768 (+12 372). Погибших – 6 510 (+677) выздоровевших – 77 257 (+3 289);
  •  Основные очаги заражения.
    • Китай: 81 020 подтвержденных случаев, 3 217 погибших.
    • Италия: 24 747/1 809.
    • Иран: 13 938/724.
    • Южная Корея: 8 162/75.
    • Испания: 7 844/292;
  • В США, по последним данным CNN, количество больных достигло почти 3500, жертв уже 65. Национальный институт здравоохранения страны готов начать испытания экспериментальной вакцины.
  • Россия закрывает границу с Белоруссией. На данный момент ограничено пересечение почти всех границ, открыты только Азербайджан и Финляндия;
  • Ливия, Румыния и Казахстан объявили чрезвычайное положение.
  • Эстония закрывает границу для иностранцев.
  • Израиль рекомендует гражданам избегать физического контакта друг с другом и держать дистанцию в 2 метра.
  • Netflix, Disney, Paramount, Universal Pictures и Sony Pictures приостанавливают съемки новых проектов.
  • УГЦ будет проводить литургии онлайн.
  • Также первые случаи заражения зафиксировали в Узбекистане, Республике Конго и Центральной Африканской Республике.
  • Одесса и Львов усиливают карантин

    По решению властей, с сегодняшнего дня будут закрыты:

    — торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения

    — детские развлекательные центры

    — фитнес клубы, тренажерные залы, бассейны

    — зоопарки, парки аттракционов

    — все магазины, кроме продуктовых и аптек

    — рестораны

    Впрочем, городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято сегодня утром, но "готовиться можно уже".

    Напомним, вчера во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.

  • На видео – Шварценеггер учит своего пёсика, как надо мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом. Арни отмечает, что делает это не менее пятидесяти раз в день.

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