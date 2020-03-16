За сутки число инфицированных коронавирусом на планете увеличилось более чем на 10 тысяч

По решению властей, с сегодняшнего дня будут закрыты:

— торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения

— детские развлекательные центры

— фитнес клубы, тренажерные залы, бассейны

— зоопарки, парки аттракционов

— все магазины, кроме продуктовых и аптек

— рестораны

Впрочем, городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято сегодня утром, но "готовиться можно уже".

Напомним, вчера во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. У них отобрали биоматериал и отправили на исследование в Киев.