В Украине прекращаются междугородние пассажирские перевозки

✅ С 17 марта закрываются все ТРЦ, фитнес-клубы, салоны красоты и прочее по всей Украине.

✅ В областях, где подтверждены случаи коронавируса, объявят чрезвычайное положение.

✅ С 18 марта 12:00 прекращаются межгородские и межобластные перевозки (авто, авиа, жд). Закрывается метро. В троллейбуса / трамваях / автобусах можно перевозить людей по городу в количестве не более 20 человек, в маршрутках - не более 10 человек.

✅ Минэкономике разработает программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

✅ Те, кто получают пенсию меньше 5000 грн, получат доплату в 1000 грн.

✅ Больницам запретят делать плановые операции. Только срочные и жизненно необходимые.

✅ Минздрав должен обеспечить людей пожилого возраста лекарствами.

✅ Запретить все мероприятия, где собирается больше 10 человек.

✅ Местные власти должны обеспечить бесперебойную работу всех продуктовых магазинов, аптек.

✅ Органы самоуправления, Верховная Рада, больницы и правоохранители работают

od-news.com

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