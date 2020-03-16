Прямая трансляция совещания Одесского городского совета
Аппаратное совещание 16 марта 2020 г.
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І. Інформація щодо проекту Концепції поводження з твердими побутовими відходами у місті Одесі.
II. Про поточні питання міського бюджету у 2020 році.
III. Звіти про результати виконання протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях виконкому.
IV. Про стан роботи з документами, протокольними дорученнями та зверненнями громадян у виконавчих органах міськради в період з 28.02.2020 по 12.03.2020.
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