Прямая трансляция совещания Одесского городского совета

І. Інформація щодо проекту Концепції поводження з твердими побутовими відходами у місті Одесі.

II. Про поточні питання міського бюджету у 2020 році.

III. Звіти про результати виконання протокольних доручень, наданих на апаратних нарадах та засіданнях виконкому.

IV. Про стан роботи з документами, протокольними дорученнями та зверненнями громадян у виконавчих органах міськради в період з 28.02.2020 по 12.03.2020.