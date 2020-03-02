Одесская область: в посёлке Цебриково избавились от призрака коммунизма (ФОТО)

В посёлке Цебриково Великомихайловского района демонтирован памятник Карлу Марксу. Он простоял в центре посёлка более двадцати лет независимости Украины, несмотря на Указ Президента Украины о ликвидации коммунистической символики.

Памятник Карлу Марксу находился по соседству с детской площадкой и стадионом, которые стали подарком от народного депутата Украины двух созывов парламента Александра Пресмана.

Теперь памятник автору «Капитала» демонтирован, а о многолетнем пребывании его тут напоминает только постамент, на котором написано Карл Маркс…

od-news.com

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