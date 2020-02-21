Кейтеринг-фуршет: организация и правила проведения

На сегодняшний день кейтеринг – отдельная ниша в сфере общественного питания, а кейтеринг-фуршет – удобный способ организации застолья с многочисленными гостями, которые имеют возможность свободно перемещаться по залу или площадке и выбирать партнеров для общения. Все заботы по организации кейтеринга на фуршетах в Одессе возьмет на себя компания BOX Catering – лидер на рынке доставки готовой еды в боксах.

Универсальность кейтеринга

Кейтеринг представляет собой услугу выездного ресторана, позволяющего устроить застолье в любое время в удобном для клиента месте. Такой формат торжества уместен для проведения любых семейных праздников и бизнес мероприятий.

Кейтеринговые компании работают по принципу полная мобильность и комплексный подход. На сегодняшний день наиболее востребованными формами организации мероприятий, приуроченных к тем или иным событиям, являются:

банкет;

фуршет;

коктейль;

пикник.

Каждому клиенту специалисты выездного ресторана могут предложить такие услуги, как:

Подбор закусок, горячих блюд, десертов и напитков, согласно статусу события и типу мероприятия. Доставку блюд из оговоренного меню по указанному адресу в согласованное время. Сервировка стола и подготовка помещения в соответствии с требованиями к оформлению банкета, фуршета или коктейля. Обслуживание приглашенных и подача еды. На протяжении всего мероприятия опытный персонал будет предлагать гостям напитки и блюда, оперативно менять посуду и т.д.

Комплекс услуг кейтеринговых компаний также включает украшение залов и площадок, подбор посуды, работу барист и сомелье. Крупные фирмы нередко помогают клиентам найти организаторов развлекательной программы, видеооператоров и фотографов.

Отличия кейтеринг-фуршета от прочих видов обслуживания

Фуршет и банкет – наиболее распространенные виды оформления застолий с большим количеством гостей. Основными отличиями кейтеринг-фуршета от классического банкета является:

невысокая стоимость обслуживания;

особая сервировка стола;

простое меню с обилием закусок и горячих блюд.

Провести мероприятие можно на небольшой площадке, офисном помещении и загородном доме. Организация застолья в форме фуршета предполагает отсутствие стульев, благодаря чему гости могут свободно перемещаться по залу и общаться в непринужденной форме. В фуршетном меню упор делается на закуски (канапе, тарталетки, бутерброды, мини-бургеры), салаты в специальной порционной посуде и десерты, которые можно съесть, не испачкав руки.

Обязательным условием проведения банкетов считается присутствие официантов, ведь организация мероприятия предполагает многократную смену блюд от закусок до десерта. Подача блюд на фуршете зачастую осуществляется в один заход, поэтому штат персонала может быть небольшим, что значительно удешевляет обслуживание.

Именно фуршет считается наилучшим решением для проведения застолий с большим количеством гостей, ярких корпоративных вечеринок и разнообразных мероприятий (семинаров, конференций, презентаций и т.д.), предполагающих короткий перерыв для приема пищи.

Организация кейтеринг-фуршета

Главным преимуществом и достоинством застолья в форме фуршета является возможность живого общения с приглашенными. Этот фактор учитывают организаторы из кейтеринговой компании при зонировании и оформлении помещения, подборе блюд и согласовании времени их подачи. При планировании мероприятия менеджеры выездного ресторана обязательно учитывают такие критерии, как:

размер помещения;

количество приглашенных гостей;

личные желания устроителя торжества.

Менеджеры кейтеринговой компании предлагают клиентам базовую версию меню, которую клиент может расширить или уменьшить на свое усмотрение.

Заказать качественное обслуживание фуршетов, банкетов и коктейлей в Одессе можно в офисе BOX Catering, расположенном по адресу Одесса, ул. Пушкинская, 72. Оформить заказ на сопровождение торжественных мероприятий также можно на сайте и у менеджеров, ожидающих вашего звонка по телефонам:

(067) 647-2231,

(050) 489-2167,

(093) 170-9710.

К услугам жителей и гостей Южной Пальмиры опытные официанты и высококлассные повара, исполнительные курьеры и организаторы, умеющие предложить клиенту лучшие решения для проведения корпоративных вечеринок в форме фуршета.

Специалисты кейтеринговой компании BOX Catering не только помогут выбрать наилучшее меню и разнообразные напитки, но и сделают все необходимое для того, чтобы ваше застолье было ярким и запоминающимся!

od-news.com

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