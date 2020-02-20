Пожилая одесситка живет без света и тепла: Я масло сливочное уже три года не ела

Активисты группы «Помощь ветеранам Одессы» помогают многим пожилым людям, которые оказались на грани голодной смерти. Среди них теперь и 78-летняя бабушка Нина.

«Последний этаж старой пятиэтажки ,отопление и свет отключили за долги. Крыша течет, ужасный холод в квартире...», - о таких реалиях жизни бабушки Нины рассказывает волонтер Nataly Donets .

Причина долгов пожилой одесситки вполне объяснимая. Сначала умер муж, который долго болел. Ему сделали дорогую операцию на сердце, но... Потом онкология у самой бабушки Нины. Вот и накопилось...

"Что вы мне принесли, продукты? Ничего мне не нужно. Вы что, как неудобно. Я ничего никогда не просила", - сказала бабушка Нина во сремя встречи с волонтёром, а потом расплакалась. "Я масла сливочного уже 3 года не ела", - поделилась одесситка своими переживаниями.

Она категорически не хотела фотографироваться. "Я всю жизнь работаю, сама всегда всем помогала. А если кто увидит?.

В квартире бабушки Нины срочно нужно чинить крышу.

Чтобы включить свет необходимо 3000 гривен...

Желающие оказать помощь могут обратиться в группу «Помощь ветеранам Одессы».

od-news.com

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