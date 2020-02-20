Под Полтавой вспыхнули стычки с полицией из-за эвакуации украинцев из Уханя: видео

На въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Так, жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города, — передает Хвиля со ссылкой на страницу “ХС Харьков” в Facebook.

На кадрах можно видеть, как полицейские скрутили и увели одного из участников акции.

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину — в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста.

Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.

Как уже сообщалось, украинцы будут эвакуированы из Китая на родину на одном из бортов авиакомпании SkyUp, который доставит людей в международный аэропорт «Борисполь».

После этого вернувшихся домой украинцев отвезут наземным транспортом либо в Мироновку на Киевщине, либо в Микулинци, что в Тернопольской области.

Однако на Тернопольщине, после того, как информация об этом стала достоянием широкой общественности, несколько гражданских активистов начали призывать к перекрытию автодорожных трасс, чтобы вернувшиеся из Китая люди не смогли попасть в санаторий.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий объяснил, когда и как будет происходить эвакуация украинцев.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил привезти украинцев из Китая в особняки политиков.

Он рассказал, что некоторые политические силы подстрекают людей перекрывать дороги в связи с якобы ненадлежащими мерами противодействия коронавирусу Covid-19 в Украине.

od-news.com

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