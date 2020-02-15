В Одессе чествуют воинов интернационалистов (ФОТО)
По случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 31-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам-интернационалистам:на мемориале 411 батареи. Об этом сообщает корреспондент «Взгляд из Одессы».
В мероприятии приняли участие воины интернационалисты, представители Киевской районной администрации в Одессе, неравнодушные одесситы.
Воинам интернационалистам пожелали дожить до обещанного нынешним Президентом Украины конца эпохи бедности.
«Желаю вам жизненных благ. Поздравляю также с большим церковным праздником», - сказал, обращаясь к присутствующим, один из участников памятной акции.
Сегодня воины интернационалисты также возложат цветы к памятникам и памятным знакам павшим героям на территории парка имени Тараса Шевченко и на 7-й станции Большого фонтана.
Памятные мероприятия проходят при поддержке Одесского городского головы Геннадия Труханова.