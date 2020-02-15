В Одессе чествуют воинов интернационалистов (ФОТО)

По случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 31-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим воинам-интернационалистам:на мемориале 411 батареи. Об этом сообщает корреспондент «Взгляд из Одессы».

В мероприятии приняли участие воины интернационалисты, представители Киевской районной администрации в Одессе, неравнодушные одесситы.

Воинам интернационалистам пожелали дожить до обещанного нынешним Президентом Украины конца эпохи бедности.

«Желаю вам жизненных благ. Поздравляю также с большим церковным праздником», - сказал, обращаясь к присутствующим, один из участников памятной акции.

Сегодня воины интернационалисты также возложат цветы к памятникам и памятным знакам павшим героям на территории парка имени Тараса Шевченко и на 7-й станции Большого фонтана.

Памятные мероприятия проходят при поддержке Одесского городского головы Геннадия Труханова.

od-news.com

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