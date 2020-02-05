Водителей из Одессы и области предупредили об ожидаемых снежных заносах

Водителей из Одессы и Одесской области убедительно просят ограничить поездки за город на дальние расстояния. Это связано с ожиданием ухудшения погодных условий.

Так, в таких областях, как Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская и Донецкая, выпадет снег до 50 см в высоту. На дорогах будет отмечаться снег, гололедица, заносы.

В южных регионах Украины будет дождь, переходящий в мокрый снег. Высота снежного покрова будет достигать 10-15 см. На дорогах будет отмечаться преимущественно гололедица.

В полиции настоятельно рекомендуют водителям во время движения соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров. Передвижение должно осуществляться с включенной аварийной сигнализацией. По возможности рекомендуется отложить поездки на собственном транспорте, если нужно ехать далеко.

od-news.com

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