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Водителей из Одессы и области предупредили об ожидаемых снежных заносах

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Водителей из Одессы и области предупредили об ожидаемых снежных заносах
Водителей из Одессы и Одесской области убедительно просят ограничить поездки за город на дальние расстояния. Это связано с ожиданием ухудшения погодных условий.
Так, в таких областях, как Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская и Донецкая, выпадет снег до 50 см в высоту. На дорогах будет отмечаться снег, гололедица, заносы.
В южных регионах Украины будет дождь, переходящий в мокрый снег. Высота снежного покрова будет достигать 10-15 см. На дорогах будет отмечаться преимущественно гололедица.
В полиции настоятельно рекомендуют водителям во время движения соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим, отказаться от резких маневров. Передвижение должно осуществляться с включенной аварийной сигнализацией. По возможности рекомендуется отложить поездки на собственном транспорте, если нужно ехать далеко.

 

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