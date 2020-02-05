В Одесской области задержали нарушителя границы

Как сообщили представители Госпогранслужбы, на границе на КПП «Староказачье» был задержан житель Молдовы, который пытался провести через украинскую границу УКВ радиостанцию, а также штатив, предназначенный для пулемета.

Несмотря на попытку нарушителя спрятать запрещенные предметы в своем мотоцикле с коляской, который везли в микроавтобусе, пограничникам удалось найти спрятанные вещи. Во время досмотра они обнаружили штатив и советскую радиостанцию, после чего в отношении жителя Молдовы были составлены процессуальные документы, а сами предметы и транспортное средство изъяты.

По материалам: ТрассаЕ95

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...