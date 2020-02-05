Под Одессой зафиксировали вспышку гепатита
В Одесской области в Березовском районе был диагностирован гепатит А. Это заболевание известно ещё, как желтуха и болезнь Боткина.
Сообщение об этом появилось в Березовской районной администрации на странице Facebook.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в ноябре 2019 года.
В январе с этим диагнозом в больнице оказались 7 детей.
Все дети ромской национальности.
Руководство района потребовало усилить профилактику данного заболевания, провести разъяснительные беседы с населением.
Известно, что чтобы не заболеть гепатитом А, необходимо для начала строго соблюдать правила гигиены. Ведь часто желтуху называют болезнью грязных рук. Необходимо тщательно мыть руки с мылом, протирать дверные ручки, проводить часто влажную уборку и отказаться от использования проточной воды в качестве питья.
Кроме того, было принято решение дезинфицировать центральный водовод, который используют местные жители.
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