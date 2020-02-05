В Одесской области обнаружили трубопровод для спирта

Как рассказала пресс-служба пограничного отряда Белгорода-Днестровского, недалеко от границы с Молдовой был обнаружен трубопровод для транспортировки спирта. Его нашли возле с.Новое, расположенное в Раздельнянском районе.

Во время обхода территории пограничники обнаружили трубу из полиэтилена диаметром 20 мм, проложенна под землей. По ней неустановленные личности намеревались незаконно получать из Приднестровья в Украину алкоголь. О находке сразу сообщили в местное отделение полиции, и теперь трубопровод подлежит демонтажу. Правоохранителям предстоит также провести расследование, чтобы установить лиц, причастных к этому нарушению.

По материалам: Odessit.ua

od-news.com

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