В Одесской области обнаружили трубопровод для спирта
Как рассказала пресс-служба пограничного отряда Белгорода-Днестровского, недалеко от границы с Молдовой был обнаружен трубопровод для транспортировки спирта. Его нашли возле с.Новое, расположенное в Раздельнянском районе.
Во время обхода территории пограничники обнаружили трубу из полиэтилена диаметром 20 мм, проложенна под землей. По ней неустановленные личности намеревались незаконно получать из Приднестровья в Украину алкоголь. О находке сразу сообщили в местное отделение полиции, и теперь трубопровод подлежит демонтажу. Правоохранителям предстоит также провести расследование, чтобы установить лиц, причастных к этому нарушению.
По материалам: Odessit.ua
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