В одесской многоэтажке пожар напугал местных жильцов

В Одессе на Французском бульваре произошло возгорание в парадной. Там загорелся мусоропровод.

Как стало известно от очевидцев, 4 февраля в 16-этажном жилом доме произошел пожар. К месту чрезвычайного происшествия поспешили как минимум 5 пожарных расчетов, а также бригада скорой помощи и полиция.

На первом этаже дома находится супермаркет. По информации пожарных, возгорание произошло в мусоропроводе, что составило незначительную площадь горения.

Возгорание успешно было потушено, к счастью, пострадавших нет.

По материалам: Пушкинская

od-news.com

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