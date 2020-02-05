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В одесской многоэтажке пожар напугал местных жильцов

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В одесской многоэтажке пожар напугал местных жильцов
В Одессе на Французском бульваре произошло возгорание в парадной. Там загорелся мусоропровод.
Как стало известно от очевидцев, 4 февраля в 16-этажном жилом доме произошел пожар. К месту чрезвычайного происшествия поспешили как минимум 5 пожарных расчетов, а также бригада скорой помощи и полиция.
На первом этаже дома находится супермаркет. По информации пожарных, возгорание произошло в мусоропроводе, что составило незначительную площадь горения.
Возгорание успешно было потушено, к счастью, пострадавших нет.
По материалам: Пушкинская

 

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