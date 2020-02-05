В Одессе стартовал конкурс «Дворики Одессы — 2020»

В Одессе дан старт нового сезона проекта-конкурса по благоустройству "Дворики Одессы".

Как сообщают организаторы из социальной платформы "Доброе дело", призовой фонд составляет 300 тысяч гривен, которые будут разделены между 9-ю дворами, объявленными победителями.

Как написал в Facebook руководитель "Доброго дела" Анатолий Кавун: "Приглашаем дворики испытать свои силы в борьбе за победу в одной из девяти номинаций. Напомню, что деньги будут выдаваться не в руки наличными, а в качестве возможности оплаты работ и материалов для дальнейшего благоустройства двора".

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...