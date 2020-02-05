В Одессе с поличным попались домушники
В Одессе полиции удалось оперативно задержать группу воров. Они занимались тем, что орудовали в Приморском районе. По сообщению областного управления Нацполиции, их смогли поймать в квартале от места преступления.
Задержанные воры оказались жителями Кавказа.
К моменту задержания, двое из группы домушников уже "засветились" в Одессе и были под следствием. Один же член банды, имел судимость за аналогичные преступления на территории РФ. Всего в данной преступной группировке четверо преступников. Их возраст от 30 до 53 лет.
Полиция обнаружила в автомобиле злоумышленников похищенные из квартиры вещи, а также инструменты, которыми воры орудовали для того, чтобы проникать в жилища горожан.
По факту было открыто уголовное производство в ч. 3 ст. 185 УК Украины.
Санкцией предусмотрено от 3 до 6 лет тюремного заключения.
По материалам: Зачем
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