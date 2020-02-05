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В Одессе просят откликнуться свидетелей аварии

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В Одессе просят откликнуться свидетелей аварии
В Одессе в социальных сетях появилась информация о том, что пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии одесситка ищет свидетелей произошедшего с ней инцидента.
Так, в Facebook сообщается следующее: "28 декабря 2019 года около 10:02 на пешеходном переходе площади Толбухина (ул. Толбухина), меня, пешехода, сбила машина смарт. За рулем находилась девушка".
Через соцсети пострадавшая хочет найти тех, кто мог стать свидетелем произошедшего наезда. Возможно, кто-то находился рядом и есть видеофиксация того, что произошло. Варвара Лозко убедительно просит ей помочь восстановить события того инцидента.

 

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