В Одессе просят откликнуться свидетелей аварии

В Одессе в социальных сетях появилась информация о том, что пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии одесситка ищет свидетелей произошедшего с ней инцидента.

Так, в Facebook сообщается следующее: "28 декабря 2019 года около 10:02 на пешеходном переходе площади Толбухина (ул. Толбухина), меня, пешехода, сбила машина смарт. За рулем находилась девушка".

Через соцсети пострадавшая хочет найти тех, кто мог стать свидетелем произошедшего наезда. Возможно, кто-то находился рядом и есть видеофиксация того, что произошло. Варвара Лозко убедительно просит ей помочь восстановить события того инцидента.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...