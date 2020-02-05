В Одессе на промрынке выявляют опасные заболевания

В Одессе в среду 5 февраля на рынке 7-й километр медики, облаченные в спецодежду, занялись проверкой предпринимателей из Китая, с целью выявления заболеваний.

О том, как эта проверка осуществлялась, появилось соответствующее видео в социальных сетях.

Как видно на видеоролике, медработники в специальных белых костюмах, с масками на лицах, шапочками на головах, принялись проверять граждан из Китая, которые трудятся на одесском рынке предпринимателями.

По сообщению администрации рынка, пока что это всего лишь учения на случай, если придется выявить угрозу распространения коронавируса.

Продавцы проходят проверку на грипп и ОРВИ. Известно, что на рынке есть собственная служба охраны здоровья, куда входят три медицинских пункта, два из них работают в круглосуточном режиме. Есть также и изолятор, оборудованный и оснащенный всем необходимым.

Как стало известно от администрации рынка, утвержден план мероприятий по недопущению заноса коронавируса 2019nCoV.

По материалам: Культурометр

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