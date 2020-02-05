Новогодние елки, которые сдали одесситы, уже практически все переработаны

В Одессе горожане в этом году после новогодних торжеств приносили елки в пункты приема, чтобы впоследствии с помощью техники, их превратили в мальчу.

Стало известно, что 125 кубов переработанного материала было отправлено в Александровку. Там "Горзелентрест" занимается выращиванием деревьев и кустарников. А вот получившейся мальчой специалисты станут удобрять почву. Это позволит летом не так быстро улетучиваться столь необходимой растениям влаге. Остальная часть будет использоваться в качестве компоста.

Отмечается, что переработка елок является большим плюсом. Ведь многие деревья оказываются не на свалке, а используются в нужных для города целях. Несмотря на это, в "Горзелентресте" на будущее рекомендуют горожанам приобретать елки в горшках, чтобы затем высаживать их в парках после того, как новогодние праздники состоятся.

По материалам: Первый городской

od-news.com

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