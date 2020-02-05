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Новогодние елки, которые сдали одесситы, уже практически все переработаны

Александр 0 Comment , , ,
Новогодние елки, которые сдали одесситы, уже практически все переработаны
В Одессе горожане в этом году  после новогодних торжеств приносили елки в пункты приема, чтобы впоследствии с помощью техники, их превратили в мальчу.
Стало известно, что 125 кубов переработанного материала было отправлено в Александровку. Там "Горзелентрест" занимается выращиванием деревьев и кустарников. А вот получившейся мальчой специалисты станут удобрять почву. Это позволит летом не так быстро улетучиваться столь необходимой растениям влаге. Остальная часть будет использоваться в качестве компоста.
Отмечается, что переработка елок является большим плюсом. Ведь многие деревья оказываются не на свалке, а используются в нужных для города целях. Несмотря на это, в "Горзелентресте" на будущее рекомендуют горожанам приобретать елки в горшках, чтобы затем высаживать их в парках после того, как новогодние праздники состоятся.
По материалам: Первый городской

 

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