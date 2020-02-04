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В Одесской области задержали похитителей песка

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В Одесской области задержали похитителей песка

В процессе проведения следственных действий на территории, расположенной недалеко от с.Кучурган, расположенном в Раздельнянском районе, правоохранителям удалось застать трех нарушителей за процессом похищения песка.

Мужчины использовали для своих действий погрузчик и два грузовика, однако при проверке стражи порядка установили, что у добытчиков отсутствуют разрешительные документы на проведения этого вида деятельности.

Теперь на задержанных начато уголовное дело по факту незаконного использования недр, а также решается вопрос наложения ареста на их автотехнику.

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