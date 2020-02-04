В Одесской области рассыпались тонны серы
В порту Черноморска из-за аварии рассыпались тонны серы.
Данная ситуация произошла в результате инцидента, из-за которого тонны гранулированной серы высыпались на железнодорожную колею.
Сообщение об этом появилось на Facebook в пресс-службе терминала №1 ГП "МТП "Черноморск".
В сообщении сказано, что вследствие перегруза, произошел обвал стены бунта. Также был поврежден подвижной состав.
Как сообщают в СМИ, во время загрузки в поезд, бунт который наполнялся серой, сорвался с транспортной полосы и упал вниз. Во время случившегося инцидента никто не пострадал.
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