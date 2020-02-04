В Одессе задержали банду грабителей

Одесские правоохранители задержали грабителей, которые нападали на жителей по наводке жриц любви.

Согласно результатам расследования, будущих жертв злоумышленники выбирали по наводке «работниц» подшефного им борделя. Девушки при посещении квартир клиентов выясняли место хранения денег, наличие видеокамер и прочее, после чего передавали информацию дальше. После этого грабители нападали на клиентов в их доме или поджидали на выходе и под угрозой оружия отбирали наличность. У последнего потерпевшего они забрали 1200 дол. США.

Правоохранителям удалось установить личность грабителей и задержать их. Среди злоумышленников двое уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Во время обыска квартир и борделя были найдены и изъяты мобильные телефоны, оружие, записи «черной» бухгалтерии и денежные купюры, среди которых часть оказалась подделкой.

В отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии со статьей 187 УК Украины, за это обвиняемым грозит тюремный срок 7-12 лет, а также конфискация имущества. Расследование продолжается.

По материалам? 7 канал

od-news.com

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