В Одессе в жилых домах были обнаружены «игорные» заведения

В Одессе усилиями правоохранительных органов были закрыты два незаконных игорных заведения, расположенные в Малиновском районе.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Одесской области.

Размещены были незаконно действующие игорные пункты в жилых многоэтажках.

При обысках полицейские изъяли 35 системных блоков, мониторов и прочее оборудование.

По обнаруженным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Личности организаторов данного незаконного бизнеса устанавливаются правоохранителями.

od-news.com

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