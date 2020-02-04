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В Одессе в жилых домах были обнаружены «игорные» заведения

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В Одессе в жилых домах были обнаружены "игорные" заведения
В Одессе усилиями правоохранительных органов были закрыты два незаконных игорных заведения, расположенные в Малиновском районе.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Одесской области.
Размещены были незаконно действующие игорные пункты в жилых многоэтажках.
При обысках полицейские изъяли 35 системных блоков, мониторов и прочее оборудование.
По обнаруженным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Личности организаторов данного незаконного бизнеса устанавливаются правоохранителями.

 

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