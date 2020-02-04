В Одессе предотвратили суицид: подробности

В Одессе в понедельник 3 февраля в 16 часов, правоохранителям стало известно о том, что в доме, расположенном по ул. Фонтанская дорога, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло и попытался выпрыгнуть.

Патрульные определили, что мужчина поссорился с девушкой и в результате этого хотел совершить самоубийство.

К месту ЧП поспешили скорая помощь, спасатели.

Полиция поднялась к мужчине в квартиру. Двери им открыла женщина. Долгое время полицейские уговаривали мужчину, пытались успокоить и просили слезть с подоконника, куда тот забрался. Длительное время парень на уговоры не реагировал.

В итоге, его уговорили слезть по пожарной лестнице.

od-news.com

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