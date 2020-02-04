В Одессе появилась новая традиция при выпуске лейтенантов ВМС Украины

В Одессе на выходных состоялась торжественная церемония вручения выпускникам-лейтенантам офицерских кортиков, а также дипломов об окончании института ВМС Украины.

Торжественная часть была проведена на Морвокзале. Офицерские кортики, дипломы о завершении обучения Института ВМС Украины, а также дипломы с квалификацией "магистр", получили 45 выпускников. Двое из них, стали офицерами с опозданием на год. Это Владислав Костиниш и Богдан Головаш, которые в ноябре 2018 года попали в плен РФ после атаки на украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яни Капу".

На этот раз церемония вручения прошла с нововведением: отцы курсантов, подойдя к линии строя, собственноручно меняли погоны на лейтенантские, надевали выпускникам парадный ремень с подвесами под кортик.

По материалам: golos.com.ua

od-news.com

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