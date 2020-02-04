В Одессе обнаружен злостный поджигатель мусорных баков

В Одессе на поселке Котовского изо дня в день поджигают мусорный бак, тем самым терроризируя местных жителей.

Как рассказал один из местных жителей, человек, который кошмарит одесситов, не скрывается. Занимается своим губительным делом непосредственно на глазах у проходящих мимо людей, независимо от времени суток.

Правоохранители задерживали злоумышленника непосредственно в момент поджога, но по какой-то причине отпускали.

Странно, что до сих пор этот человек не привлечен даже за мелкое хулиганство. И ещё одна странность - почему он сжигает только тот мусорный бак, который установлен в определенном месте возле дома по ул. Героев обороны Одессы, 96.

По материалам: 048.ua

od-news.com

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