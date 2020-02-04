В Одессе нужна помощь известной джазовой исполнительнице

В Одессе объявлен сбор денежной помощи для Анастасии Букиной, известной джазовой исполнительницы.

Врачи поставили диагноз, при котором выходом из ситуации является мастектомия. 6 февраля, предстоит очень сложная операция, которую певице проведут в столице Украины.

О возникших сложностях со здоровьем сообщила на своей странице в Facebook сама Анастасия.

Она рассказала о том, что процесс начался год назад. "Последние два месяца я живу в страхе. На данный момент рецидивировала листовидная фиброаденома после двух операций. Рак унес жизни моих близких друзей. Сейчас я здорова, хочу, чтоб так было до старости и поэтому иду на этот шаг. Мыслить здраво тяжело, когда в тебе пять опухолей по 5 см и они растут с каждым днем. Хочется быстрее вернуться к нормальной активности и любимой работе. В голове только и мысли, что делать? У меня есть куча идей и планов. Я хочу очень быстро забыть о болезнях и жить полноценной жизнью", - сообщила друзьям и поклонникам своего творчества известная одесситка.

Известно, что у Анастасии подрастает дочь.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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