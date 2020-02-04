В Одессе неравнодушные горожане пришли на помощь пострадавшей пенсионерке

В Одессе на территории "Нового рынка" молодая женщина вырвала из рук пенсионерки сумку. В сумке находились телефон и деньги.

Однако, преступнице не дали сбежать очевидцы, сумевшие её задержать. Была вызвана полиция.

По сообщению пресс-службы ГУ НП в Одесской области, грабительница была доставлена в отделение полиции. Там по факту совершенного ею злодеяния открыто уголовное производство в ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса Украины (Грабеж).

34-летней грабительнице за совершенное ею преступление грозит до 4-х лет лишения свободы.

od-news.com

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