Центр раннего вмешательства появится в спальном районе Одессы

В Одессе побывала министр социальной политики Юлия Соколовская. Она посетила пока единственный в Одессе центр раннего вмешательства, который действует на базе детской поликлиники №6 (Киевский район).

Как известно, его специалисты помогают выявить еще на ранних стадиях жизни ребенка нарушения в его физическом и психическом развитии. Предотвратить риск их возникновения.

По словам заведующей центром Оксаны Кривоноговой, сотрудники 2 раза в неделю выезжают в семьи на дом, помогают ребенку и его родителям справиться с бытовыми вопросами: кормление, поход в аптеку, магазин, в детский сад.

Известно, что помощь оказывается, как на дому, так еще и в местах, где бывает семья, и где возникают сложности.

Ориентированы услуги на детей возрастом от рождения до 4-х лет.

В центре на Ак. Глушко, 32, такого рода квалифицированную помощь получают 83 семьи.

Со слов Светланы Бедреги, вице-мэра Одессы, аналогичное учреждение готовятся открыть и на поселке Котовского в Суворовском районе.

"В этом году планируем открыть центр раннего вмешательства уже на базе детской поликлиники №2, что на поселке Котовского", - отметила вице-мэр.

По материалам: Odessit.ua

od-news.com

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