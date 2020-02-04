Одесситам на заметку: стала известна сумма выплат в приемных семьях

В Украине, и в Одессе в частности, увеличили выплаты на приемного ребенка.

Данное решение было принято в Кабинете Министров Украины. По сообщению министра социальной политики Украины Юлии Соколовской, на 1100-1400 гривен, в зависимости от возраста, произведено увеличение выплат в приемных семьях, домах семейного типа на каждого ребенка. То есть, принимая ребенка, семья получает уже увеличенную выплату. "И особенно мы сделали большое увеличение выплат для детей с инвалидностью. Мы увеличили выплаты на 3-3,5 тысяч гривен", - подчеркнула министр соцполитики Украины.

Кроме того, в госпрограмме предусмотрена покупка квартир для семей, в которых воспитываются приемные дети, и квартиры будут полностью обустраивать за государственные средства.

Что касается интернатов, то постепенно их будут закрывать, чтобы в течение 6 лет полностью отказаться от таких учреждений.

od-news.com

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