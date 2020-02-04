Администратора одесского развлекательного заведения уличили в воровстве

Администратора одного из одесских развлекательных комплексов обвиняют в похищении примерно 100 тыс. грн.

Исчезновение денег заметил владелец заведения, расположенного в Малиновском районе Одессы, после чего он сразу сообщил в полицию об ограблении. Вскоре правоохранителям удалось установить личность вора, которым оказался администратор этого же заведения 31 года.

В ходе допроса обвиняемый признался, что открыл дверь после закрытия своими ключами, затем сейф, вытащил из него всю наличность и ушел.

Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии со статьей 185 УК Украины. Расследование этого преступления продолжается.

od-news.com

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